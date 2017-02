Video: Jaak Mae näitab ette, kuidas läbida Otepää MK-etapi raske rada

Sellepärast, et ees ootab ligi kaks minutit ränka tõusu.

Keskmine harrastaja võib tolle aja korrutada kahega ja lihtsurelik... tema parem ärgu üritagugi.

Tehvandi kurikuulus tõus oli omal ajal, kui Mae tegi tippsporti ja oli tippvormis, see koht, kust otse jäljes üles rühkides enamiku konkurentidega arved klaariks teha.

Eile hommikul, neli päeva enne Otepää MK-etapi avastarte, näitas nädalavahetuse suurvõistluse peakorraldaja Mae, et on jätkuvalt sitkes vormis. Ta võttis orgtööst pool tunnikest vabaks, et näidata ja tutvustada Postimehe lugejaile, kuidas näeb välja MK-etapi 5 kilomeetri pikkune klassikaring.

Nagu juuresolev video kinnitab, sõitis Mae nii Tehvandi kui Püksisääre tõusust otse jäljes üles nagu oma parimatel päevadel.

Ühtlasi näeb videost, kuidas kiirematel laskumistel küünib kiirus üle 50 kilomeetri tunnis ning kuidas Tehvandi ja Püksisääre laskumise all tuleb olla ettevaatlik ja tehniliselt meisterlik, et rajalt mitte välja metsa sõita.

Vaatajad olgu hoiatatud, et laskumised ja tõusud paistavad videol palju lihtsamad ja laugemad, kui need on tegelikkuses.