Nurmsalu olümpiamäest: mulle räigelt meeldib siin

«Ausalt öeldes, see on üks mu lemmikmägesid. Mulle meeldib siin hüpata ja hüpe tuleb ka välja. Praegu on lihtsalt jalad nõrgad ning tuleb loota tehniliselt täiuslikule hüppele,» rääkis Nurmsalu, kes sai põhivõistluse avavoorus kirja 120 meetrise hüppe ning teise vooru ei pääsenud.

«Kui siia tulime, siis treener ütles kohe, et mulle sobib see mägi. Algul ei viitsinud teda väga kuulata – enne võistlust räägitakse ikka juttu, mis peaks meele heaks tegema. Samas kui mäele jõudsin, sain aru, et see on minu mägi. See, et ma täna keskmise hüppega 39. koha sain näitab lihtsalt, et olen füüsiliselt nõrk. Aga mäel mu tehnika toimib,» ütles Nurmsalu, kes asub starti ka homme.