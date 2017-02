Johaug ei kaeba dopingukaristust edasi: aeg on teema maha matta

Johaug kinnitas küll, et peab karistust jätkuvalt liialt karmiks, ent tahab keskenduda edaspidi treenimisele. «Tahame sellele asjale lõpu teha, sest Therese jaoks on kõige tähtsam suusatamine,» sõnas Johaugi advokaat Christian B. Hjort. «Tema peaeesmärgiks on olümpiamängud ja kui üldpilti vaadata, on aeg see teema maha matta. Soovime edaspidi keskenduda vaid positiivsetele asjadele,» lisas Johaugi mänedžer Jörn Ernst.

Samas võib norralanna karistus veel muutuda, sest FISil on võimalus tema võistluskeeld vaidlustada ja nõuda pikemat karistust. FISi juhtkond kogunes Sankt Moritzis peetaval mäesuusatamise MMil ja otsustas saata küsimuse edasiseks arutamiseks oma dopingukomisjonile, kellel on voli esitada Rahvusvahelisele Spordiarbitraažile apellatsioon. «Ootame võimalikult kiiret vastust,» sõnas FISi asepresident Sverre K. Seeberg.

Lisaks on Johaugi karistust võimalik vaidlustada ka WADA-l. Praegune 13-kuuline keeld tähendab, et Johaug saaks Pyeongchangi olümpiamängudel võistelda. FISist ja WADAst on aga kuulda olnud arvamusi, et anaboolse steroidi tarvitamise eest on napilt enam kui aasta pikkune karistus liialt leebe.