Täna: jalgpalli Meistrite liiga pakub maiuspala Arsenali ja Bayerni vahel

Enne mänge:

Tõelises põnevuslahingus loositi taaskord kokku Müncheni Bayern ja Arsenal. Alagrupifaasis kogus Arsenal 14 punkti ning võitis A-grupi PSG ees, Bayern kogus 12 punkti ning pidi Madridi Atletico järel D-grupis leppima teise kohaga. Alates 2005. aastast on Arsenal turniiri selles faasis kohtunud Bayerniga kolmel korral ning iga kord turniirilt välja langenud.

Bayerni peatreener Carlo Ancelotti on hoolimata neid soosivast ajaloost mängu eel ettevaatlik. «Arsene Wenger on loonud Arsenali identiteedi. Nad mängivad ilusat jalgpalli ning mina suhtun neisse austusega.»

Arsenali peatreeneri hinnangul tuleb Londoni klubi mängijatel säilitada positiivne meelestatus. «Teame, et ajakirjanike arvates on Bayern favoriit. Meie peame aga olema positiivsed ning võitlema. Jah, nad on viimasel ajal tihti poolfinaali jõudnud, seega ootab meid ees tõsine väljakutse,» ütles Wenger.

Meeskondade viimased kohtumised:

November 2015 - Bayern 5:1 Arsenal

Oktoober 2015 – Arsenal 2:0 Bayern

Märts 2014 – Bayern 1:1 Arsenal

Veebruar 2014 – Arsenal 0:2 Bayern

Märts 2013 – Bayern 0:2 Arsenal

Veebruar 2013 – Arsenal 1:3 Bayern

Dortmundi Borussia järel F-grupis 12 punktiga teise koha saanud Madridi Real võõrustab 11 punktiga B-grupi võitnud Napolit. Koduliigas on Napoli Juventuse ja Roma järel kolmas, Real hoiab aga liigas esikohta.

«Tahame kohe kodus eduseisu kätte saada, oleme selleks valmis. Napoli mängib head jalgpalli ning sellest kohtumisest tõotab tulla suurepärane matš. Meil on kõik mängijad tagasi,» ütles Reali peatreener Zinedine Zidane, täpsustades, et Gareth Bale esimeseks kohtumiseks siiski valmis pole.

Napoli peatreener Maurizio Sarri lubas täna riskeerida. «Peame mängima oma tavalist jalgpalli. Me ei tohi liiga kaitsvalt mängida, tähtis on ilusat jalgpalli näidata. Me ei tohi neid karta. Jah, siin staadionil on raske mängida ning Real on harjunud kodus võitma, kuid oleme ennegi keerulistes olukordades hakkama saanud.»