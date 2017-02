Postimehe otsepilt: kas Otepääl võidab Ustjugov, Sundby või keegi kolmas?

Enne võistlust:

MK-sarja üldliider on enne Otepääd peetud 21 etapi järel norralane Martin Johnsrud Sundby, talle järgnevad venelane Sergei Ustjugov ja soomlane Matti Heikkinen. Tavadistantsidel on samuti kõige paremini esinenud Sundby, teine on Heikkinen ja kolmas kanadalane Alex Harvey.

Ustjugov sai kaks aastat tagasi koos Aleksei Petuhhoviga Otepääl võidurõõmu maitsta, kui venelased jäid paarissprindis löömatuks. Selle hooaja ainsa eraldistardist 15 km klassikasõidu võitis avaetapil Rukal kodupubliku rõõmuks Iivo Niskanen, järgnesid norralased Emil Iversen ja Sundby.