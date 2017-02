Leedu imelaps naaseb Inglismaalt kodumaale

Leedu ujumise imelaps Ruta Meilutyte on otsustanud, et naaseb kodumaale ning hakkab Tokyo olümpiaks treenima just Leedus. Viimased aastad on Meilutyte treeninud Inglismaal Plymouthis Jon Ruddi käe all, kus õpib ka Eesti ujuja Kregor Zirk.