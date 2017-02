Norra peatreener intervjuus Postimehele: meie suusatajad pole valemängurid

43-aastane Hetland on endiselt nooruslik ja elurõõmu täis, aga tegemist on juba päris kogenud treeneriga. Salt Lake City sprindi olümpiavõitja omandas ametit Saksamaa, Šveitsi ja Kanada sportlaste juures, aga suusamaailma valitseja Norra meestekoondise peatreeneri nimetus kõlab uhkemalt kui ükski muu tiitel. Vähemalt selles vallas.

Hetland tunnistab alustuseks, et vastutusrikas amet pole tegelikult sugugi kontimurdev. «Seni pole küll midagi rasket olnud. Aga hooaja kulminatsioon ehk Lahti MM on ukse ees ja kogu koondise jaoks on see talve tähtsaim võistlus. Rahvas ootab medaleid, aga sportlastel on minuga võrreldes kindlasti suurem pinge ja tihti on nad endale ise kohustusekoorma asetanud. Aga see ei tohiks olla probleem, sest nad on nüüdseks juba kõigega harjunud.»

Ilmselt võidavad Hetlandi kaasmaalased Lahtis kõige enam kuldmedaleid, aga miski ei pisenda fakti, et Norra murdmaasuusatamises on olnud päris hull aasta. Võib-olla isegi läbi aegade keerulisim. Kõigepealt raputas Norra spordielu Martin Johnsrud Sundby astmaravimi liigtarvitamise skandaal ja oktoobris toimus tõeline maavärin, kui Therese Johaug jäi vahele anaboolse steroidi tarvitamisega.

Tor Arne Hetland, kuidas on Johaugi ja Sundby juhtumid mõjutanud murdmaasuusatajate populaarsust Norras?

Need juhtumid on Norra suusatamise ja kogu spordi jaoks väga kurvad, sest me ei taha, et meid seostataks dopinguga. Teeme kõik selleks, et midagi taolist enam kunagi ei juhtuks. Usun, et meil on selle eesmärgi saavutamiseks olemas hea süsteem. Norralased pole valemängurid. Aga sellest hoolimata on murdmaasuusatamine meie rahva seas endiselt väga populaarne ja väga paljud inimesed jälgivad oma kangelaste tegemisi.