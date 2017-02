Kangert: vorm läheb paremaks ja järgmistel sõitudel suudan häid tulemusi näidata

«Proovisin. Arvasin, et see on hea võimalus etappi võita,» lausus Kangert Rattauudised.ee vahendusel. «Koos minuga ees olnud ratturid olid head ja pidanuksime üheskoos rohkem pingutama… Paraku ei tahtnud kõik tööd teha ja peagrupp püüdis meid viimastel kilomeetritel kinni. Sellele vaatamata pakub tõusev vorm rahuldust ja olen üpris kindel, et suudan järgmistel võidusõitudel häid tulemusi näidata. Etapist on kahju, kuid keskendun taastumisele, sest homme (täna) on jälle tähtis etapp.»

Grupifinišis oli parim Alexander Kristoff (Katjuša-Alpecin), peagrupis lõpetanud Kangert, Rein Taaramäe ja Martin Laas said sama aja. Kokkuvõttes juhib Ben Hermans (BMC). Taaramäe hoiab kokkuvõttes 29. (+1.30), Kangert 33. (+2.28) ja Laas 133. (+27.45) kohta.