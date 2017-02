Eesti parim keeldus kommentaaridest, Kümmel sõitis nii kiiresti kui vorm lubas

Tänavusel talvel MK-sarjas Eesti kõige edukamaks suusatajaks olnud Kilp oli võistluse järel niivõrd pettunud, et ei soovinud oma esituse kohta kommentaare jagada. Samas midagi väga palju rõõmustavamat ei olnud rääkida ka teistel.

Eelnevatel aastatel Eesti esisprinteri staatuses olnud Peeter Kümmel on olnud viimasel ajal hädas tervisega ning Otepääl sai ta lõpuks kirja 68. koha.

«Sõitsin nii kiiresti kui vorm lubas. Praegu ongi vorm selline,» tõdes Kümmel kvalifikatsiooni järel. «Tahan ka homme 15 km klassikat sõita ja anda endast maksimumi.»

«Tervisega on keeruline. Ikka lootsin teha head sõitu, kuid tegelikult ei olnud mul võimalustest erilist ülevaadet,» märkis ta, et tänavu on saanud ta vähe võistelda ja vormist õiget ülevaadet ei ole.

Kümmel kahetses, et eestlastel ei õnnestunud kokkuvõttes koduradade eelist ära kasutada. «Meil oli Eesti meistrivõistlustel võimalus seda rada proovida. See oli meie eelis,» tõdes Kümmel kurvalt.