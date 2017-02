Rehemaa: näen, et mehed pingutavad, kuid maailm on palju kiirem

Karjääri jooksul kahel korral maailmameistrivõistluste individuaaldistantsil kümne parema sekka jõudnud Aivar Rehemaa on ikka harjutanud lootusega, et ta suudab ühel päeval neid tulemusi korrata. Koduse Otepää MK-etapi sprindidistantsi järel tunnistas Rehemaa, et tal puudub praegu enda vormist täpsem ülevaade ning selgemaks peaks olukord saama homse 15 km klassikadistantsi järel. Eestlaste üldise seisu kohta tõdes Rehemaa, et pilt võiks olla rõõmsam.