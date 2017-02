Sildaru videointervjuus: Eestis on lahe võistelda

«Hästi lahe on. Saan palju sõpradega koos aega veeta,» põhjendas Sildaru, miks talle meeldib Eestis võistelda ning tunnistas, et Väikesel-Munamäel asetsenud Big Airi hüppelt sai teha korraliku soorituse. «Iseenesest saab hüpata küll, kuid X-mängudega võrreldes on mägi ikka väiksem. Võtsin võrreldes teistega hoogu kõrgemalt.»

Kodumaal on Kelly Sildaru võistlenud nüüd ka uue disainiga kiivriga, kus ilutseb ka Red Bulli logo ja kiri. Vaata videost, mida ta sellest lähemalt rääkis.