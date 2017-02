Madridi Real jätkas koduses liigas võidukalt

Real võttis täna koduplatsil vastu liigakeskmiku Espanyoli, kes alistati 2:0. Võitjate väravate eest hoolitsesid 33. minutil skoorinud Alvaro Morata ja 83. minutil jala valgeks saanud Gareth Bale.

Liigatabelis on Realil nüüd kirjas 52 silma, teisel kohal oleval Barcelonal on koos 48 punkti. Sealjuures on Madridi tiimil veel üks mäng vähem peetud. Kolmandal kohal on 46 punktiga Sevilla.