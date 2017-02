Kuulsuste suusasõidu võitnud Raja: hooaja võib nüüd kordaläinuks lugeda

«Distants ei tapa, tempo tapab,» teadis Raja võistluse järel kohe edu retsepti. «Tegin esmalt ühe ringi soojenduseks ja oli ok. Võistluse ajal oli aga Tehvandi tõusu alguses tunne, et oi-oi-oi. Päris raske saab olema. MK-etapil osalevad sportlased peavad seda tõusu võtma 3 korda. See on ikka päris ränk.»

Raja tunnistaski, et MK-rada on ikkagi küllaltki raske ja katsumusterohke: «Tõusud on sellised, et tuleb kääri joosta. Kogu aeg on vaja ronida. Kiirust on raske hoida.»

Võistluse võitmise järel võis Raja lõbusalt tõdeda, et hooaja võib nüüd kordaläinuks lugeda. «Spetsiifiliselt valmistusin selleks võistluseks. Hooaeg on selle peale üles ehitatud. Nüüd on hooaeg sellega läbi,» sõnas Raja lõbusalt. «See oli hea pingutus korraks – hea on kopsutükke välja köhida.»

Peagi võtavad Eesti parimad sõudjad ette teekonna Horvaatiasse, kus algab aasta esimene ühine veelaager.

Tähtede MK tulemused:

1. Allar Raja 16.15,21

2. Rait PAllo +46,27

3. Emeri Lepp +55,68

4. Ain-Alar Juhanson +1.38,00

5. Riho Rebane +1.40,13

6. Raio Piiroja +1.44,55