Õilme Võro jooksis Eesti kõigi aegade teise tulemuse

Õilme Võro jooksis Eesti talvistel meistrivõistlustel 200 meetris isikliku tippmargi 24,07 ja krooniti selle tulemusega ka meistriks. See on sisetingimustes Eesti kõigi aegade teine tulemus, kiiremini on selle distantsi sisetingimustes läbinud vaid Katrin Käärt (23,61 - toim).