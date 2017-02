Motokaunitar Kovalenko plaanib tuleval hooajal ajalugu teha

Esialgu on Kovalenkol plaanis kaasa teha kolm etappi. Sellega saaks Kovalenkost esimene Eesti naisringrajasõitja, kes kunagi MMil võistelnud. Paralleelselt sõidab ta täishooaja Itaalia meistrivõistluste Yamaha R3 sarjas.

«Kuna nii noorte sari kui ka naiste arvestus, kus varasematel aastastel võistlesin, eemaldati, tuli astuda suur samm edasi ja sõita MM-sarjas. Arvan, et just väiksema kubatuuriga klassis on mul kõige suurem tõenäosus meestega konkurentsis püsida, kuna antud rattaga sõit ei nõua nii palju füüsist, kui näiteks 600 cm3 tsikkel. Samuti annab minu kerge kehakaal väikese eelise kiirendamisel ning tippkiiruse kogumisel,» kommenteeris Kovalenko.

«Kuigi sain mitmelt tiimilt pakkumise terve hooaega kaasa teha, otsustasin siiski see aasta kaasa sõita ainult valitud etapid, kuna terve hooaeg on väga kulukas ja hetkel sellist ressurssi ei ole,» jätkas Kovalenko, kes omandab TÜ majandusteaduskonnas teist magistrikraadi.

Esimene MM start on Kovalenkol plaanis teha 18. juunil Misano ringrajal. Järgmisel nädalavahetus tutvustab ta motomessil lähemalt oma uue hooaja plaane.