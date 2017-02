Zenjovi värav sündis 28. minutil. 2:0 võidu kindlustas Gabalale Philip Ozobic. Gabala tõusis võiduga liigatabeli liidriks – 19. mänguvooruga on nad kogunud 42 silma. Kuigi Karabahhil on samuti 42 punkti, tuli neil liidrikoht loovutada. Zenjov on koduliigas löönud tänavu neli väravat.