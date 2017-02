Red Bulli logo jõudis Kelly Sildaru stiilsele kiivrile

Aastaid kaunistas Kelly Sildaru kiivrit eestlanna eesnimi, mis oli kirjutatud energiajoogifirma Red Bulli kasutatava kirjastiiliga. Juba Aspeni X-mängudel tunnistas Kelly, et peagi saab ta uue peakaitsme, mis on uudse disainiga ja ka Red Bulli kirjadega. Aspenisse see kiiver veel ei jõudnud, kuid kahel nädalavahetusel on ta saanud Eestis võistelda juba uue ja stiilse peakaitsmega.