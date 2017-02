Elutööpreemia pälvinud rattatreener: BMX on väga õige asi

«Ma olin omal ajal BMXi ja muude alades suhtes skeptiline, aga siis, kui selgus, et väga paljud maanteesprinterid - Austraaliast ja teised - on kasvanud välja BMXist, siis mul tekkis huvi selle ala vastu ja tundub, et on väga õige asi,» sõnas Kirsipuu intervjuus Vikerraadio saatele «Spordipühapäev».

«Juba noorest peast saavad ratturid hea ettevalmistuse, osavuse ja julguse arendamisel. Mina ja paljud treenerid soovitasid sügisel just krossisõitu ja muid selliseid spordialasid, mis osavust arendavad,» jätkas Kirsipuu. «BMX on kindlasti väga hea ala tulevase ratturi ettevalmistamisel,» vahendab ERRi spordiportaal.