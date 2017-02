Veerand miljonit protestijat nurjas Budapesti olümpialootuse

«Tundub, et see laev on sadamast lahkunud,» lausus Furjes Inforadiole. «Enam pole mingit ühtsust ja ilma selleta puuduvad meil Pariisi või Los Angelese vastu igasugused šansid.» Just need kaks linna jääksid Budapesti loobumise korral korraldajaks kandideerima, sest 2015. aastal võttis pakkumise tagasi Hamburg ja mullu ka Rooma. Olümpialinn valitakse Peruu pealinnas Limas toimuval hääletusel tänavu septembris.

Mängude vastu oleva liikumise Momentum esimees Andras Fekete-Gyor lausus, et olümpia korraldamiseks vajaminevad summad tuleks suunata mujale. «Kogusime üle veerand miljoni allkirja, et raha läheks tänapäevaste haiglate ja hästivarustatud koolide ehitamiseks,» selgitas ta.

Ungari on läbi aegade võitnud suveolümpiamängudelt 491 medalit ja on sellega vastavas arvestuses kümnendal kohal. Esikümnest ollakse aga ainus riik, mis pole iial mänge ise korraldanud. «Ungari olümpiapere, pealinn, parlament ja valitsus on kõik jõudnud samale otsusel. Nüüd näen aga, et meie katse on karile jooksnud – hoolimata sellest, et ungarlaste 120-aastane unistus ei olnud tõekssaamisest sugugi kaugel,» kurvastas Furjes.