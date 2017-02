Video: ärplema hakanud vabavõitleja sai kiire karistuse ja põlguse osaliseks

Nimelt otsustas Harding Suurbritannias Colchesteris peetud BCMMA 18 matšis vastase Johan Segasi ees tantsima hakata, et oma üleolekut demonstreerida. Segas kasutas pakutud võimaluse otsekohe ära ja saatis Hardingi täpse jalalöögiga ööbikuid kuulama.

Hardingi käitumise üle avaldas põlgust ka White, kirjutades Twitterisse: «Vihkan, kui keegi sellist p*ska korraldab, ja kui seda teete, juhtub teiega nii!»

Võistluse korraldajate kinnitusel võttis Hardingi toibutamine küll kõvasti aega, kuid ta on täie tervise juures.

I hate when guys do this shit and this is what happens when u do!!!!! pic.twitter.com/yEma1oMs47