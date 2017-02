Barcelona staar peab kohtupinki astuma

BBC kirjutab, et hagi on esitanud Brasiilia investeerimiskompanii DIS, kellele kuulus 40 protsenti Neymari üleminekuõigustest. DIS väidab, et sai lubatust märksa vähem raha, kui Neymar 57 miljoni euro eest Barcelona ridadesse kolis.

Kohtu all on Santos, Barcelona, Neymari ema Nadine Goncalves ja 25-aastase mängija vanemate juhitud firma N&N. Kõiki süüdistatakse korruptiivsetes tehingutes ja pettuses. Hispaania kohtu otsus saata asi järgmisesse kohtuastmesse arutamiseks on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.

Barcelona arvas mullu juunis, et kohtuasi on lõpetatud, kuid prokuröri nõudmisel avati toimik septembris uuesti. Prokurör nõuab süüdistatavatele kaheaastast vanglakaristust ja enam kui üheksa miljoni euro suuruse trahvi tasumist. Samuti peaks Barcelona maksma 8,5 miljonit eurot ja Santos 6,6 miljonit eurot trahvi. Vastavalt Hispaania seadustele ei ootaks Neymari siiski reaalne vangistus, sest vähem kui kahe aasta pikkused vanglakaristused määratakse Hispaanias üldjuhul tingimisi.

Neymari meeskonnakaaslane Lionel Messi mõisteti mullu juulis maksupettuse eest 21 kuuks tingimisi vangi. Messi on otsuse apelleerinud.