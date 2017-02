Publikusse paiskunud võidusõiduauto vigastas USAs kolme pealtvaatajat

Volusia maakonna šerifijaoskonna teatel viidi auto ette jäänud pealtvaatajad Halifaxi haiglasse. Õnnetus jäi ka videolindile ning sealt on näha, kuidas kaks autot poole miili pikkuse muldkattega ovaali tagasirgel teineteise külge takerduvad. Üks auto käib korduvalt üle katuse ja lendab lõpuks üle rada ääristava piirdeaia, kus viibivad pealtvaatajad.

Portaali Speedsport.com teatel sattusid avariisse Dale Blaney, Rico Abreu ja Jason Sides, üle piirdeaia lendas Blaney auto. Kõik kolm sõitjat pääsesid kokkupõrkest vigastusteta. 68-aastane mees viidi aga haiglasse raskes seisundis, 35-aastase mehe seisundi hindasid arstid stabiilseks. Kolmas vigastatu lubati haiglast kodusele ravile.

Kuna Volusia ringrajal kihutatakse kuulsa Daytona võidusõidu nädalavahetusel, osalevad seal sageli oma lõbuks ka NASCARi sõitjad. Ka kolmest avariisse sattunud sõitjast võistles Abreu eelmisel hooajal NASCAR Camping World Trucksi sarjas.

Race car through fence tonight at Volusia Speedway Park, Barberville. 3 bystanders transported -- 2 as trauma alerts -- to Halifax Health