Guardiola: kui me Monacot ei võida, lüüakse meid maha

Guardiola on Barcelona peatreenerina võitnud Meistrite liiga kahel korral ning nii Barcelonat kui ka Müncheni Bayernit juhendades jõudis ta seitsmel hooajal alati vähemalt poolfinaali. «Siin ei ole kerge olla. Tahan, et mängijad hetke naudiksid – see on kaunis,» sõnas Guardiola BBC-le.

Kui Barcelonal ja Bayernil on kahe peale kümme Meistrite liiga tiitlit, siis City jõudis mullu alles esmakordselt poolfinaali. Play-off’is mängitakse tänavu alles neljandat korda. «Arvatakse, et Manchester City peabki siin olema, aga paljud suured klubid jäid välja. Oleme õnnega koos. Meil on hea lähiajalugu, kuid pikemas plaanis ei ole City jõudnud veel pikalt tipus olla. Kogu Euroopa vaatab meid, analüüsib meid ja ihkab meid maha lüüa, kui me ei võida. Kui aga võidame, räägitakse sellest, kui head oleme,» arutles Guardiola.

Manchester City ja Monaco duelli esimene vaatus algab homme õhtul Eesti aja järgi kell 21.45, samal ajal on vastamisi ka Leverkuseni Bayer ja mullune finalist Madridi Atletico.