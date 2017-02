Seimiga asub EMil võistlema ka hiljuti dopinguga põrunud venelane

Splitis on praeguse ülesandmise põhjal tõstepõrandale tulemas kogu Rio olümpia esinelik ehk grusiinid Laša Talakhadze (olümpiavõitja) ja Irakli Turmanidze (OM-pronks) ning armeenlased Gor Minasjan (OM-hõbe) ja Ruben Aleksanjan (Rio 4. koht).

Lisaks neljal hirmkõvale mehele hakkab praeguse seisuga Houstini MMi hõbedamehele konkurentsi pakkuma kogenud venelane Ruslan Albegov.

Kahekordne maailmameister ja Londoni OMi pronksimees Albegov jäi suvel vahele 2012. aasta Londoni olümpiamängude dopinguproovide järeltestimises. Toonasest uudisest teatas Venemaa meedia, kuid seejärel ei ole ühtegi Albegovi tulemust veel ametlikult tühistatud. Rio olümpialt jäi Albegov kõrvale, kuna sinna ei lubatud dopingupattude tõttu ühtegi Venemaa tõstjat. Nüüd tundub, et Albegov on ikkagi võistlemas ja praeguse seisuga on ta EMil starti asumas.

Elu on aga näidanud, et tiitlivõistluse lähenedes kipuvad tõstmises osalejate nimekirjad jääma pigem õhemaks. Nii loobus Albegov näiteks viimasel hetkel 2015. aasta Houstoni MMil võistlemisest. Rio olümpia neljas mees Aleksanjan jättis viimase minuti otsusega vahele aga eelmise aasta EMi.

Eestlastest on Spliti EMil starti asumas veel Leho Pent, kes lööb kaasa kaalukategoorias -94 kg. Pent on enda EMi algraskuseks määranud praegu kahe tõste kogusummas 365 kg ja see on eelülesandmise põhjal 11. tulemus. Suurima algraskuse (390 kg) on seadnud ukrainlane Dmitri Tšõmak ja leedulane Aurimas Didzbalis.

Meeste üliraskekaalu (+105 kg) esialgne stardinimekiri EMiks koos eeldatavate algraskustega:

1. Ruben Aleksanjan (Armeenia) 440 kg

2. Gor Minasjan (Armeenia) 440 kg

3. Laša Talakhadze (Gruusia) 440 kg

4. Ruslan Albegov (Venemaa) 430 kg

5. Mart Seim 430 kg

6. Irakli Turmanidze (Gruusia) 430 kg

7. Jiri Orsag (Tšehhi) 420 kg

8. Kamil Kučera (Tšehhi) 415 kg

9. Oleg Prošak (Ukraina) 415 kg

10. Almir Velagic (Saksamaa) 412 kg