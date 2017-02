Frank Liivak uue tööandja tuntusest: kohvikus on isegi magustoit välja tehtud

«Ütleme nii, et ma ise teadsin asjast juba natuke varem, kuid nüüd jõudis kätte see päev, kus kõik paberid, tööviisad jne korda said,» põhjendas Liivak, miks tema esitlemine mõnda aega venis.

FK Sarajevo puhul on tegemist Bosnia ja Hertsegoviina kõige suurema klubiga. Võistkonna omanikuks on jalgpallimaailmas juba tuntud Malaisia ärimees Vincent Tan, tiimi särgisponsoriks on Türgi lennufirma Turkish Airlines ning meeskond peab kodumänge 34 500 inimest mahutaval Asim Ferhatovic Hase staadionil.

«Klubi on väga ambitsioonikas. Eesmärgiks on välja jõuda Euroopa liiga alagrupiturniirile,» märkis Liivak, kelle sõnul hoolitsetakse iga pisiasja eest ja seda on igapäevaselt tunda. «Bosnia ja Hertsegoviina on ikkagi jalgpalliriik ning Sarajevo selle suurim klubi. Võib öelda, et asjad on siin väga professionaalsed.»

«Samamoodi on ka fännide poolehoid hoopis teisest puust võrreldes sellega, mida olen varem kogenud. Natuke võib sarnasusi tuua Napoli fännidega,» kiitis eestlane FK Sarajevo poolehoidjaid. «Siin elatakse nädalavahetuste nimel, et saaks jälle jalgpallimängudele kaasa elada. Näiteks ma ei ole varem veel kohvikus magustoitu saanud puhtalt seetõttu, et ma olen mina ise (loe FK Sarajevo jalgpallur).»

Seniste treeningmängude ja laagrite põhjal julgeb Liivak öelda, et võrreldes varasemaga on ta teinud klubilises mõttes sammu edasi. «Mängijad on väga tehnilised ning füüsiliselt tugevad. Konkurents tiimi sees on suur, kuna tase on väga ühtlane. Iga trenn käib nö elu ja surma peale andmine,» rääkis ta. «Klubi ise on jätnud mulle ainult positiivseid muljeid. Tegemist on selles riigis ikka väga suure klubiga. Kindlasti on see minu arenguks hea koht. Tingimused on loodud. Nüüd on vaja ise mees olla.»

Peatreeneril Mehmed Janjošil on ka kindel nägemus, kuidas hakata eestlast väljakul kasutama. «Praegu näeb ta mind ääreründajana ja pigem paremal väljakupoolel,» tutvustas Liivak plaane mängulises mõttes. «Kuid ta on ka märku andnud, et näeks mind isegi keskväljal ehk siis number 6 või 8 peal.»

20-aastase Liivaku tööandja hoiab praegu Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel 2. kohta 34 punktiga. Tabeliliidril Zrinjskil on koos 38 silma. Kevadringi esimese kohtumise peab Sarajevo 26. veebruaril, kui koduväljakul minnakse vastamisi tabelis 9. kohal oleva Viteziga.