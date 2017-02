Jaak Mae Johaugi võistluskeelu kohta: kõikidele peaksid kehtima samasugused karistused

Hiljuti teatati, et dopinguga vahele jäänud Johaugile määrati 13 kuu pikkune võistluskeeld, mis mitmete ekspertide arvates on liiga lühike karistus. Iltalehti uuris nädalavahetusel Otepää MK-etapil käies võistluste peakorraldajalt Jaak Maelt, mida tema Johaugile määratud karistusest arvab, ning Eesti suusalegend andis mõista, et tegemist ei ole õiglase karistusega.

«Sportlaste seas on levinud uskumus, et samasuguste üleastumiste puhul peaks kehtima samasugune karistus. Kui proov on positiivne, siis on see positiivne,» rääkis Mae Soome väljaandele.

Johaugi karistus ei pruugi olla veel lõplik, sest nii Rahvusvahelisel Antidopinguliidul (WADA) kui ka Rahvusvahelisel suusaliidul (FIS) on võimalus norralaste karistus edasi kaevata Rahvusvahelisse Spordikohtusse. Ka Mae andis mõista, et Johaugi karistus võib veel muutuda: «Nagu ma ütlesin, peaksid kõikidele kehtima samad karistusmäärad. Praegune otsus ei pruugi olla veel viimane. Kui selgub lõplik otsus, siis võib seda pikemalt kommenteerida.»