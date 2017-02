Red Bulli juht: Ricciardo ja Verstappen on nagu vennad

Red Bulli sõitjad Daniel Ricciardo ja Max Verstappen lõpetasid eelmise hooaja vastavalt kolmanda ning viienda kohaga. Ka tänavu istuvad samad mehed Red Bulli masinates ja tiimi juhil jagus kahele kangele võidusõitjale vaid kiidusõnu. «Meil on sarjas absoluutselt kõige põnevam paar sõitjaid,» teatas Horner.

«On väga põnev vaadata, kuidas kogemuste ja vanuse lisandumisega areneb vaid 19-aastane Max. Daniel omakorda oli minu jaoks eelmise aasta parim sõitja, ta näitas fenomenaalseid sõite. Ta on praegu oma võimete tipul ja tema enesekindlus on kõrge. Arvan, et meie sõitjate omavaheline dünaamika on väga hea, nad motiveerivad üksteist uskumatult kõvasti ja meeskonna vaatevinklist on see hea,» lisas Horner, kes andis mõista, et Ricciardo ja Verstappen klapivad omavahel ka väljaspool tiimi garaaži. «Neil on selline suure ja väikese venna teema, nad elavad samas kortermajas. Nad on meie jaoks tõesti väga hea sõitjate paar.»

Uus F1 hooaeg algab 26. märtsil Austraalias.