Kaksikõed Pliškovad tekitavad tennisemaailmas segadust

Tšehhitaridest õed mängivad seetõttu aina tihemini ka samadel turniiridel ja sarnase välimusega tennisiste aetakse pidevalt teineteisega segamini.

«Seda juhtub peaaegu iga päev sada korda. Olen sellega juba peaaegu harjunud, ent tahaksin, et inimesed vaataksid võistlustel tabelit. Meil on ju erinevad eesnimed ja pole nii raske neil vahet teha,» sõnas Karolina tennis.comi vahendusel. «See segamini ajamine pole eriti tore, eriti õe jaoks.»

Nii Karolina kui Kristyna tugevuseks on hea serv, ent vasakukäelise Kristyna serv on asjatundjate sõnul efektiivsem kui paremakäelisel õel. «See on mu lemmiklöök,» kinnitas Kristyna ise.

Kristyna lõi eelmise aasta Austraalia lahtiste teise ringi kohtumises 31 serviässa, Karolina on ühes kohtumises löönud 20 pallinguässa. Tema nimel on aga ka WTA-aasta jooksul löödud ässade rekord: 451 ässa 52 mängus.

Mõlemad mängivad sel nädalal Dubai turniiril.

Naispaarismängijate edetabelis on nad õdedest teisel kohal Venus ja Serena Williamsi järel.