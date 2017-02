Galerii: tiitlikaitsja panustab uuele treenerile ja tasemel ründajatele

Nimelt on klubiga liitunud füüsilise ettevalmistuse treener Ievgen Štukalov, kes on varem töötanud Kasahstani rahvuskoondise juures ning Venemaa kõrgliigaklubides nagu Moskva Lokomotiv, Grožnõi Terek, kuldaegade Mahhatškala Anži, Krasnodari Kuban ja Naltšiki Spartak.

Infoneti spordidirektori Dmitri Skiperski sõnul leiti Štukalov tänu meeskonna poolkaitsjale Sergei Tumasjanile, kelle isa Aleksandr on Venemaal suhteliselt tuntud treener. «Esmalt rääkisime inimesega, kes töötab Moskva Lokomotivis, tema soovitaski Jevgenit. Senise ettevalmistuse põhjal tundub ta väga asjalik spetsialist,» rääkis Skiperski.

Hooajaeelsel pressikonverentsil sõna saanud Štukalov näitas tippklubide varustusest tuttavat vesti, mille abil on võimalik treeningul mõõta sisuliselt kõiki mängija füüsilisi näitajaid. «Hüppekõrgus, pulsisagedus, kiirendused, spurdid...» loetles Skiperski. «Saatsime mängijad ka uuringutele, et teada saada, mis on nende maksimaalne pulss, aeroobne ja anaeroobne lävi. Nüüd näeb peatreener Aleksandr Puštov vastavalt treeningu eesmärgile kõiki meeste näitajaid.»

Seega võib naljaga pooleks öelda, et hõlbus põli on Infoneti meestel treeningul läbi. «Mängija võib öelda, et andsin sada protsenti, aga numbrid näitavad muud,» muigas Skiperski. «Tegelikult tuleb see muidugi ka mängijale kasuks – ta võib tunda, et andis endast maksimumi, aga numbrid ei valeta.»

Venemaa tippklubidesse ja kasahhide koondise juurde viis tee Štukalovit tänu peatreenerile Juri Krasnožanile, kelle treeneritiimi ta kuulus. Võiks eeldada, et sellise mehe palkamine röövib arvestatava osa meeskonna eelarvest, kuid Skiperski sõnul ei tulnud Štukalov Eestisse tööle raha pärast. «Tal oli endal huvi, sest praegu polnud tal tööd. Loodame muidugi, et ta on meiega pikka aega, aga võimalik, et suvel ei suuda me teda enam kinni hoida,» tõdes Skiperski.

Samas on Štukalovi töö vilju näha juba praegu. «Tegin vahepeal ka ise poistega mõned trennid kaasa ja juba ssojendus on hoopis teine – rutiini pole, mängijad on lõbusad, naeravad,» kiitis Skiperski.

Meeskond on Infonetil peaaegu komplekteeritud – põhitegijatest lahkusid poolkaitsjad Sergei Mošnikov (Minskisse) ja Nikolai Mašitšev (Nõmme Kaljusse) ning ilmselt ei jätka ka Draman Haminu. «Ta on praegu Ghanas ja ma ei tea, mida ta edasi teeb,» tunnistas Skiperski. «Lahkumineku soov oli mõlemapoolne, aga peab tunnistama, et me ei saanud temalt päris seda, mida ootasime. Otseselt ei otsi me enam kedagi, aga äsja tekkis üks väga hea variant Venemaa kõrgliigas mänginud üsna kogenud äärepoolkaitsja osas. Reedel saame vastuse,» sõnas Skiperski.

Uutest tulijatest kannavad tänavu Infoneti särki mullu Narva Transis mänginud keskkaitsja Roman Nesterovski ja poolkaitsja Kirill Nesterov ning mulluse hooaja teises pooles Florast lahkunud ja korraks Soome põiganud ründaja Albert Prosa.

«Keskkonnavahetus tegi mind vaimselt tugevamaks. Uus meeskond, uus treener, uued nõudmised – ei olnud väga lihtne sisse elada. Aga mänguaega vaadates oli väärt kogemus,» rääkis Prosa Soome-kuudest. «Oli võimalus sinna jääda, aga meeskonna mängustiil ei olnud mulle sobiv. Ei näinud, et teeksin seal sammu edasi. Infonet on tegelikult üsna sarnane Floraga – lühikest söötu on vähem, aga meeskond proovib iga kord oma mängu peale suruda ja see sobib mulle rohkem,» sõnas Prosa.

Ehkki Infonet läheb hooajale vastu tiitlikaitsjale, ei taha Prosa neid soosikuks nimetada. «Neli meeskonda mängivad medalitele ja loevad paljud faktorid. Aga kõige tähtsam on ühtsus ja iseloom. See on meil kindlasti olemas!»