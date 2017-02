Täna: Meistrite liigas seisab ees kaks põnevusduelli

Leverkuseni ja Atletico duellis on selgeks soosikuks kolmel viimasel hooajal koguni kahel korral finaali jõudnud Atletico.

Samas meeskonnad olid kaheksandikfinaalis vastamisi ka hooajal 2014/15 ning toona pääses veerandfinaali Atletico, kes pani oma paremuse maksma penaltiseerias. Seejuures on Bayer kaotanud viimased neli kaheksandikfinaalide duelli.

ManCity ja Monaco vastasseisus on soosikukoorem inglaste õlul, kuid Monaco on ajalooliselt Inglismaa klubidega hästi mänginud. Kaks aastat tagasi alistas Monaco turniiri selles faasis Londoni Arsenali. Seejuures on Monaco varasemalt võitnud kõik kuus kahest mängust peetavat seeriat, mis nad on Inglismaa klubide vastu pidanud.

ManCity on see-eest Euroopas pigem kogenematu meeskond ning eelmine hooaeg oli alles esimene, kus nad Meistrite liigas suutsid kaheksandikfinaalist edasi murda.

Mõlemad kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 21.45. Postimees.ee hoiab lugejaid mängude seisudega kursis.

Mõlemas paaris peetakse korduskohtumised 15. märtsil.