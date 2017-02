Mercedese F1 tiimis juhtunu tegi Red Bulli ettevaatlikuks

Red Bull teatas, et nüüdsest on nende reservsõitja hispaanlane Carlos Sainz, kes muidu on Toro Rosso põhisõitja.

«Sainz on selgelt meie reservsõitja, kui midagi peaks juhtuma meie kahe põhipiloodiga,» teatas Red Bulli meeskonna mänedžer Helmut Marko Hispaania ajalehele AS. «Meil on temaga pikaajaline leping. Mercedesega juhtunu näitab, et reservsõitjate olemasolu on ülimalt tähtis.»

Toro Rosso on sisuliselt Red Bulli sõsartiim ja seega ei ole antud tehingus ka midagi eriskummalist.

Algaval hooajal on Red Bulli põhisõitjad Max Verstappen ja Daniel Ricciardo. Toro Rosso ridades sõidab sel hooajal lisaks Sainzile veel Daniil Kvjat.