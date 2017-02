Esimest korda toodi avalikkuse silma ette ka Renault Spordi uuenenud brändidisain, mis visuaalselt senisest tugevamini ühendab kaks üksust – mootorispordi poole eest vastutava Renault Sport Racingu ja mudelivaliku arendamisega tegeleva Renault Sport Carsi.

Renault Sport Racingu poolt R.E.17 jõuallikaga varustatud R.S.17 ei ole R.S.16 koopia. Tiim ehitas uue sõiduki puhtalt lehelt, et vastata vormel-1 kõige uuematele regulatsioonidele. See on esimene vormel-1 sarjas võistlev vormel, mis on algusest lõpuni valmistatud Renault Sport Racingu poolt kahes tehases – Inglismaal Enstone’is ja Prantsusmaal Viry-Châtillonis.

Esitlusel olid kohal Renault Grupi asepresident Thierry Koskas, Renault Sport Racingu president Jérôme Stoll ja tegevdirektor Cyril Abiteboul, samuti Renault vormel-1 tiimi juhtkond, sõitjad ja Renault Sport Racingu erinõunik Alain Prost.

Võistlusautot R.S.17 esitlesid sõitjad Nico Hülkenberg ja Jolyon Palmer. Tiimi kolmas ehk varusõitja Sergei Sirotkin avalikustati täna.