Elav tenniselegend Roger Federer tegi tulevikuks tähtsa avalduse

18 suure slämmi turniiri võitnud 35-aastane Federer on varasemalt vihjanud, et tema karjääri lõpp võib olla lähedal, kuid nüüd üllatas šveitslane avalikkust sellega, et ta kavatseb veel koguni 3 aastat tipus kaasa lüüa, vahendab Eurosport.

Federer sõlmis Baseli tenniseturniiri korraldajatega 3 aasta pikkuse lepingu ehk sellega kinnitas ta oma jätkamist tipptasemel.

Mullu traumaga hädas olnud Federer võitis jaanuaris 5 aasta pikkuse pausi järel taas suure slämmi turniiri, kui ta oli parim Austraalia lahtistel. Enne seda oli ta viimati suure slämmi turniiri võitnud 2012. aastal Wimbledonis.