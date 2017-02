Nurmsalu: usun, et olümpial on võimalik medal võita

«See, mis mul kahe kõrva vahel on, ehk hüppe tunnetamine ja lihasmälu, on taastunud,» ütles Nurmsalu, et praegu vajab järele aitamist veel füüsiline pool, vahendab ERR Sport.

Nurmsalu on sihikule võtnud järgmisel aastal PyeongChangis peetavad olümpiamängud. «Sellepärast ma selle asja uuesti ette võtsingi,» ei varjanud Nurmsalu. «Ma usun, et seal on võimalik medal võita.»