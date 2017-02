Ajastu lõpp: Rooney aeg Manchester Unitedis hakkab läbi saama

ManU kohtub kolmapäeva õhtul Euroopa liiga 1/16-finaali korduskohtumises Saint-Etienne’iga ning matši eelsel pressikonverentsil uuriti Rooney tuleviku kohta ka Unitedi peatreenerilt Jose Mourinholt.

Mourinho ei öelnud Rooney tuleviku kohta küll midagi kindlat, kuid samas ei soostunud ta ka kinnitama, et inglane pallib tuleval hooajal kindlasti nende ridades. Sellest aga piisas, et spekulatsioonid ründaja ümber taas käima lükata.

Rooney on viimasel ajal olnud trauma tõttu väljaku kõrval. Praeguseks on ta küll treeningutele naasnud, kuid Euroopa liiga mängule Saint-Etienne’iga teda siiski kaasa ei võetud.

Julgemates spekulatsioonides on Briti meedia kirjutanud, et Rooney on juba oma viimase mängu ManU eest pidanud. Selles on aga paljud ühel meelel, et Unitedist lahkumise korral peaks Rooney siirduma Hiina kõrgliigasse, kus temast saaks tõenäoliselt maailma suurima palgaga jalgpallur. Ennustuste kohaselt hakkaks ta seal nädalas teenima ligi 900 000 eurot.