Foto: maailma kiireimat autot omav Cristiano Ronaldo näitas oma uhket mänguasja

32-aastane portugallane ostis endale Bugatti Veyroni pärast Portugali koondise EM-tiitlit eelmise aasta suvel.

Bugatti näol on tegemist maailma kõige kiirema tänavaautoga, mille tippkiiruseks on koguni 410 km/h. Nullist sajani kiirendab antud auto kõigest 2,6 sekundiga ja üldse on neid masinaid valmistatud 450 tükki. Auto hind on omakorda veidike üle 2 miljoni euro.

Tundub, et ka fännidele meeldib Ronaldo uhke mänguasi, sest vähem kui 24 tunniga on foto kogunud portugallase Instagrami kontol juba üle 3 miljoni meeldimise.