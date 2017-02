Täna: kas Leicester City must masendus kandub ka Meistrite liigasse?

Porto ja Juventuse vahelises duellis on soosikukoormat kandmas üle-eelmisel hooajal Meistrite liigas finaali jõudnud Itaalia tippklubi Juventus.

Arvestades, et Juventus on viimasel ajal olnud Itaalia liigas suveräänne valitseja, siis vajatakse edu just Meistrite liigas.

Ka ajalugu räägib itaallaste kasuks – Porto ei ole suutnud viimases kolmes omavahelises mängus Juventust alistada. Samas on Porto aga suutnud koduväljakul kaotust vältida viimases kuues Itaalia klubidega peetud kohtumises. Juventus on aga jällegi võõrsil olnud heas hoos ja selle tõestuseks võideti alagrupiturniiril kõik kolm võõrsil peetud matši.

Sevilla ja Leicester City vahelises kohtumises on palju tõestada just viimasel. Inglismaa kõrgliigas on Leicester viimasel ajal justkui vabalanguses – kaotatud on viis kohtumist järjest ja sel hooajal ei ole nad suutnud Premier League’is lüüa ühtegi väravat.

Sevilla on samal ajal näidanud sel hooajal head hoogu nii koduliigas kui ka eurosarjas. Kui Leicester on Meistrite liiga debütant, siis Sevillal on kõvasti kogemusi Euroopa liigast, mis on lõppenud kolmel eelmisel hooajal nende võiduga.

Postimees.ee toob kell 21.45 algavate kohtumiste käigud lugejateni.

Mõlema seeria korduskohtumised peetakse 14. märtsil.