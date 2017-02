Suusamaailma teraselt jälgiv väljaanne tegi Kelly Sildarule ülima komplimendi

«Kuigi ta on konkurentidest aastate võrra ees, siis tema võistlema hakkamise järel on ka teised pidanud oma taset tõstma,» kiidab väljaanne, et Sildaru võidud on sundinud ka teisi rohkem pingutama ning nii on kogu naiste freestyle-suusatamise pargisõidu tase tõusuteel.

«Kelly suudab reilidel kokku panna kava, millega on võimalik konkureerida ka meeste seas. Tema arsenalis on sellised trikid nagu switch 450 ja pretzel 2. Lisaks valib ta tihti just raskemaid reile, mida ka paljud mehed väldivad,» lisatakse veel.

«Kunagi võis naiste pargisõidu kohta kuulda, et areng on aeglane, kuna keegi ei vii taset kõrgemale. Kas Kelly tulek suurele areenile on motiveerinud ka teisi taset tõstma? Raske on öelda, kas sportlaste oskustel on mingi lagi, kuid võib tõdeda, et Kelly tõstab seda.»