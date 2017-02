Liverpooli tähtründaja: Hispaania laager andis meile kõvasti juurde

Kuna Liverpool on praeguseks kodustest karikasarjadest välja langenud ja üheski Euroopa sarjas ei osaleta, siis tekkiski Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubil võimalus põigata La Mangasse laagrisse, kirjutab Reuters.

«See oli nagu lühike hooajaeelne ettevalmistus. Viimased nädalad on olnud meie jaoks rasked, kuid me jätkasime tõsist tööd ja see on oluline,» rääkis Mane.

«Meil oli Hispaanias produktiivne periood, tegime kõvasti tööd. Lisaks pidasime omavahel maha ka sõbraliku mängu. Ilm ei olnud just ideaalne, kuid võrreldes Inglismaaga ikkagi parem,» lisas Mane.

Premier League’i tabelis praegu 5. positsiooni hoidev Liverpool peab järgmise mängu 27. veebruaril, kui võõrsil minnakse vastamisi Leicester Cityga.