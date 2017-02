Hamilton: Mercedese uus vormel on nagu paat

«Kui esmakordselt istusin 2009. aasta vormelisse, siis see nägu õudne välja, kuna see nägi võrreldes varasemaga teistsugune välja. Lõpuks aga inimesed harjuvad ja seejärel näevad juba endised vormelid imelikud välja,» rääkis Hamilton International Business Timesile.

«Arvan, et praegu on olukord sama. Uus vormel näeb välja nagu paat. See on nii suur. See on võrreldes eelmisega palju suurem: see on laiem ja pikem,» sõnas Hamilton uue Mercedese vormeli kohta.

Uusi vormel-1 masinaid saab juba kihutamas näha 26. märtsil, kui kavas on Austraalia GP.

Mercedes esitleb oma tänavuse hooaja vormelit neljapäeval, 23. veebruaril. Seejärel saavad huvilised juba ise hinnata, millega uus Mercedese vormel sarnaneb.