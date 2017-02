Raport: üha enam noorsportlasi kasutab keelatud aineid

Noor India kõrgushüppaja Salim andis positiivse proovi 2016. aasta detsembris ühel Delhi Ülikooli võistlusel. Suurepärane tulemus oleks talle taganud koha riigi ülikoolide meistrivõistlustele. Teismeline kuulitõukaja Jashanpreet Kaur andis positiivse proovi eelmise aasta jaanuaris ühel riiklikul kergejõustikuvõistlusel.

Need näited viitavad agentuuri sõnul sellele, et noorsportlaste seas on dopingu tarvitamine tõusuteel.

India Kergejõustikuliidu meditsiiniosakonna juhi Arun Mehdiratta sõnul ei oleks ka kuldmedali võitmine Kaurile taganud kohta India rahvuskoondises. «Mulle jääb arusaamatuks, miks nii noored sportlased dopingut kasutavad,» kommenteeris ta.

Kolmas vahelejääja on nooruke kergejõustiklane Smritkhana Mana, kes põrus kontrollis ühel riiklikul võistlusel. Kõiki kolme ähvardab lõpliku süüdimõistmise korral pikk võistluskeeld.

Eelmisel aastal andis Indias positiivse proovi ligi 80 sportlast, kellest 20 käib alles keskkoolis või ülikoolis. Et NADA tahab kulusid kokku hoida, siis tehakse madalama tasemega võistlustel aina vähem testimisi ja nii võib olukord veelgi hullemaks minna, leiab väljaanne.

Samas viiakse Indias isegi rahvusvahelise tasemega võistlustel väga vähe testimisi. Näiteks eelmise aasta lõpus seal toimunud maahoki juunioride MMil võeti vaid 12 sportlastelt proove.

Sama teema on õhus olnud ka teistes riikides, sest noorsportlasi testitakse vähe ka USAs, kus keskkoolisport on juba väga tippspordi lähedal. 2014. aastal viidi projekti «Partnership for Drug-Free Kids» raames läbi anonüümne küsitlus, milles selgus, et, sealsete noorukite seas on kasvuhormooni tarvitamine kiires tõusutrendis. Küsitluses osales üle 3700 keskkooliõpilase ja neist 11 % tunnistas, et vähemalt korra kasutanud kasvuhormooni. Seda oli kaks korda rohkem kui eelneval aastal.

«Nii juhtub, kui lubada dopinguaineid vabalt reklaamida. Kahjuks on selliseid aineid väga lihtne müüa ja noored on kerge saak, sest nad ei mõtle tagajärgedele,» kommenteeris USA Andidopingu Agentuuri juhatuse liige Travis Tygart

USAs on umbes 20% keskkoolidest kindel süsteem oma õpilaste testimiseks, ent kasvugormooni üldjuhul ei testita. Enamasti võimaldavad testid avastada marihuaana, amfetamiini, opioidide ja kokaiini tarvitamist.