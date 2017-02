Tuhkatriinulugu: prügikorjajast Meistrite liiga tippklubi mängumeheks

Varasemalt Lille’i, Valencia ja AC Milani ridades pallinud 31-aastane Prantsusmaa koondislane töötas veel 20-aastasena Lõuna-Prantsusmaal prügikorjajana, kuid seejärel nägi Lille’i meeskond temas talenti ja edasi on kulgenud Rami elu juba tippjalgpalli keerises, kirjutab The Times.

Enne Lille’iga liitumist tegi Rami igasugust tööd ning nii tuli tal küürida seinu joonistustest puhtaks ning pühkida tänavaid.

Raske lapsepõlv

Rami meenutas, et tema lapsepõlve tegi raskeks isa, kes ei suutnud end kuidagi narkootikumidest eemal hoida ning nii ei olnudki tal normaalset lapsepõlve.

«Minu ema tegi kõik, et mulle töökoht leida. Ta pidi üksinda hakkama saama nelja lapse kasvatamisega,» meenutas marokolastest vanemate laps. «Minu isa uitas lihtsalt mööda tänavaid. Ta ei suutnud end narkootikumidest eemal hoida. Mina töötasin igal päeval hommiku kella 5.00 kuni 12.30. Pärastlõunal läksin ma aga Frejusi jalgpallitrenni. Minu jaoks oli see toona lihtsalt lõbu, mitte töö.»

Tippjalgpalli jõudis Rami 20-aastaselt, kui Lille märkas tema talenti. Esmalt pidi ta 8 kuud rassima klubi duubelrivistuse treeningutel, kuid seejärel kutsus peatreener Claude Puel ta juba esindusmeeskonda.

Sevilla tugitala

«Kui ma tippklubiga liitusin, siis mul ei olnud samasugust treeningkogemust nagu teistel. See-eest olin ma vaimselt tugevam. Kuna ma olin enne jalgpalluriks hakkamist teinud ka tavatööd, siis teadsin, et profileping oli juba saavutus omaette. Sellest hetkest alates ei olnud mul enam ühtegi vaimset piirangut. Tahtsin nautida kõike, mida jalgpallil on mulle pakkuda.»

Sel hooajal on Sevilla näidanud head mängu nii Hispaania kõrgliigas kui ka Meistrite liigas. Viimasel ajal on aina paremini käima saadud ka oma kaitsemäng ning selles nähakse suuresti just Rami teenet.