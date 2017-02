Postimehe fotod Lahti MMilt: melu juba täies hoos

Juba traditsiooniliselt on MMil esimesteks võistlusteks kvalifikatsioonisõidud nii meestele kui naistele – naistele on kavas 5 km ja meestele 10 km klassikasõit. Näiteks on avapäeval stardis nii meie lõunanaabrid lätlased kui ka leedulased. Seda kõike on kohapeale jälgima tulnud uba ka arvestatav hulk inimesi.

Medalialadega tehakse Lahtis algust juba neljapäeval, kui kavas on vabatehnikas sõidetavad sprindidistantsid.