FC Barcelona plaanib oma probleemidele leida lahenduse Arsenalist

Dani Alves oli kaheksa aastat Barcelona kindlaks põhitegijaks, kuid tema lahkumise järel on Barcelona olnud sel hooajal raskustes. Mundo Deportivo kirjutab, et Kataloonia suurklubi on hakanud juba mõtlema üleminekute tegemisele ning Bellerinist on saanud nende peamine sihtmärk.

21-aastane Bellerin kuulus Barcelona noortesüsteemi aastatel 2003 kuni 2011. Seejärel vahetas ta Arsenali peatreeneri Arsene Wengeri kutsel Barcelona särgi Arsenali oma vastu. Nüüd soovib Barcelona oma kasvandiku aga tiimi tagasi tuua.

Väidetavalt ollakse Barcelonas kindlad, et nad suudavad Bellerini enda ridadesse meelitada ja seejuures on nad valmis lauale laduma just nii palju raha kui vaja. Lisaks peaks ülemineku teostumisele kaasa aitama fakt, et Wengeri peatreenerikarjäär Arsenalis võib suvel läbi saada.