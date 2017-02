FIS teeb Johaugi karistuse suhtes otsuse pärast Lahti MMi

«Arutame Norra Antidopingu määratud karistuse läbi ning teeme otsuse avalikuks 7. märtsil. Seni me rohkem kommentaare sel teemal ei jaga,» teatas FIS pressiteates.

Norra Antidoping määras Johaugile 13-kuulise võistluskeelu, kuid kui FIS leiab, et karistus on liiga kerge, võivad nad otsuse spordikohtusse kaevata. Sama õigus on olemas veel Maailma Antidopingu Agentuuril ja Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel.

Johaug teatas oktoobris, et jäi vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlase enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli.