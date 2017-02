Kas kohutava hooaja teinud Northug näitab homme noorematele koha kätte?

«Otepääl esimeseks tulnud Johannes Høsflot Klæbo on kindlasti üks suurfavoriitidest, aga isegi Northug võib päris hästi esineda ja koos nooremate konkurentidega võidu eest heidelda,» ennustas suuremat osa Eesti koondislasi ühendava eratiimi Team Haanja treener Saarepuu.

31-aastane Northug murdis möödunud nädalavahetusel Otepääl peetud MK-etapi vabatehnikasprindi veerandfinaalis suusakepi ja piirdus kokkuvõttes 16. kohaga. Sellest hooajast on tal parimana ette näidata 9. koht Lillehammeri klassikasprindist.

Eestlastest lähevad homme rajale Marko Kilp, Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Kristjan Koll. Saarepuu sõnul vaevab Ränkelt kerge nohu, aga homsele etteastele ei tohiks see erilist mõju avaldada.

Suusatreener Anti Saarepuu. Foto: Tairo Lutter

«Rada on meile üsna tuttav, sest käisime siin jaanuaris Skandinaavia karikal. Trass pole nii raske kui Otepääl ja pigem on see üsna mänglev rada. Võrreldes Otepääga on staadioniosa üsna tähtis. Otepääl tehti paljudes sõitudes enne staadionit vahed sisse ja need jäid tihti ka püsima,» kirjeldas Saarepuu MMi rajatingimusi.

«Poisid olid hommikul üsna heas tujus ja nautisid treeningut. Morni olekut küll kellegi puhul ei märganud,» lisas ta.

Eesti naistest lähevad homme rajale Laura Alba ja Mariel Merlii Pulles.