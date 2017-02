Bottas: kui tahad vormel-1 võita, pead olema isekas

Bottas nõuab kindlaid reegleid eelkõige viimastel hooaegadel toimunu pärast, mil Nico Rosberg ning Hamilton nii mõnelgi korral teineteisega rajal kokku põrkusid.

«Neil oli omavahel päris karm andmine. Mercedes on meeskonnana sellistest situatsioonidest õppinud. Olen kindel, et paneme paika kindlad reeglid, mida tohib ja mida ei tohi teha,» ütles Bottas Autospordile.

«Kindlasti on raske olla meeskonnamängija ning samal ajal sõita MM-tiitli eest. Minu jaoks on see uus situatsioon. Ilmselt on kõige parem, kui jätkan samamoodi sõitmist, ehk teen kõik tiimi heaks. Samal ajal on mul enda unistused ja eesmärgid ning kui vormel-1 tahad võita, pead olema isekas,» jätkas ta.