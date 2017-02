Kihlveopettuse kahtlus: politsei uurib Valga/Valka korvpalliklubi mängijaid

Krauklis ütles lõunanaabrite meediale, et loodab politsei abile. «Osad mängud tundusid kahtlased. Treenerid ega klubi juhtkond ei osanud selgitada, miks mängupilt kohati kummaliseks muutub. Videokordustest on näha, et teatud mängijad ei käitu mingitel momentidel adekvaatselt. On viiteid, ei võis toimuda kihlveopettus, samas pole meil kindlaid tõendeid ja loodame, et politsei uurimine toob asjasse selgust,» sõnas Krauklis.

Uurimine puudutab ühte Läti liiga kohtumist, mille kohta sai alaliit signaale ka kihlveoportaalidest kahtlase panustamise kohta.

Läti meedia sõnul puudutab juhtum vaid meeskonna lätlastest mängijaid, mitte eestlasi.