Taaramäe hetke vormist: võtan rahulikult ja timmin parima Itaalia velotuuriks

«Omaanis oli lahe. Oli siledaid etappe, kuid ka vähe raskemaid. Enda vorm oli kesine, et tulemust kirja saada, kuid Kristoffi (Alexander Kristoff – toim.) jaoks sain oma osa tehtud ja nii olin ka osaline kolme etapivõidu vormistamisel,» oli Taaramäe positiivne.

Velotuuri ajal pidi Taaramäe taluma ka ülepäeviti krampe, sest Omaanis oli keskmiselt 30 kraadi sooja. «Praegu pean rahul olema sellega, mis oli ja on, ning loodan, et vorm läheb paremaks. Ilmselt ei toimu see veel Abu Dhabis, kuid loodetavasti olen tugevam märtsis, kus peaks ees ootama kaks rasket velotuuri Tirreno Adriatico Itaalias ja Kataloonia velotuur Hispaanias. Võtan asja rahulikult ja timmin parimat maiks, kus ootab ees Itaalia velotuur,» jätkas Taaramäe.

Homme asub Taaramäe kihutama Abu Dhabi velotuuril, mis kestab 23. – 26. veebruarini. «Kolm päeva siledal maal ja üks päev 11 km vastu mäge lõpuga,» vaatas ta lühidalt velotuurile ette.