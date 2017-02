Korvpalliportaal: Tartu Ülikool toob hooaja kulminatsiooniks jõudu juurde Ukrainast

Ukraina passiga 25-aastane Konate alustas hooaega Ukraina liigas Zaporižžja ridades, kus viskas 26 mängus keskmiselt 18,7 punkti, võttis 9,1 lauapalli ning andis 1,5 korvisöötu.

Möödunud hooajal mängis Konte Krasnõi Oktjabr ridades ning sai Eurocupi sarjas platsile kolmes kohtumises, kus viskas keskmiselt 14 punkti, võttis 9 lauapalli ning andis 2 korvisöötu. Lisaks on mees kuulunud Ukraina U20 noortekoondisesse.

Maks Adam Konate gets this weeks MVP of Ukrainian Superleague playing for Zaporizhya Maks is averaging 19.4ppg 8.8 rpg pic.twitter.com/G7BzxLE5pY